PS5: quanto costa il controller DualSense per il Black Friday?

Quanto costa il controller della PS5? Ci saranno offerte per il Black Friday 2021? Cerchiamo di fare chiarezza anche se al momento Sony non ha ancora annunciato gli sconti PlayStation per il Black Friday di novembre.

Non è un mistero che i joypad siano tra gli accessori più venduti per console, nel caso di PlayStation 5 il DualSense è disponibile al prezzo di 69.99 euro nelle colorazioni bianca, nera (Midnight Black) e rossa (Cosmic Red), il prezzo di listino non ha subito particolari variazioni in questo primo anno di presenza sul mercato, non sono mancate però offerte, bundle e promozioni.

Ad esempio in questo momento è possibile acquistare su Amazon FIFA 22 con DualSense nero a 99.99 euro con un notevole risparmio rispetto all'acquisto separato dei due prodotti. Proprio i bundle DualSense con gioco potrebbero essere molto gettonati al Black Friday ma non è escluso che alcuni rivenditori possano tagliare di dieci euro il prezzo del controller, anche se come detto non ci sono conferme.

Per saperne di più dovremo attendere il mese di novembre, nel frattempo vi invitiamo a iscrivervi al canale Telegram offerte tech e videogiochi di Everyeye per essere sempre aggiornati in tempo reale sulle promozioni più interessanti delle grandi catene e dei rivenditori online.