PS5: quanto costa il DualSense per il Black Friday, ci sono offerte?

Quanto costa il controller DualSense di PS5 per il Black Friday 2022 del 25 novembre? Sony non ha ancora annunciato le offerte PlayStation per il Black Friday ma con ogni probabilità il DualSense sarà uno degli accessori PlayStation 5 in promozione presso i principali rivenditori fisici e online.

Il DualSense costa 69.99 euro ed è disponibile in varie colorazioni tra cui nero, viola, azzurro, bianco e rosso, solamente per citarne alcune, senza considerare le edizioni speciali e limitate come il DualSense di God of War Ragnarok.

E' facile ipotizzare un taglio di prezzo temporaneo per i DualSense portando il costo a 59.99 euro o magari abbassando il prezzo dei bundle controller e gioco come nel caso del DualSense bianco con contenuti digitali FIFA FUT 23. Non ci resta che attendere il Black Friday per scoprire le promozioni di Sony e dei rivenditori sul DualSense, realisticamente possiamo aspettarci un taglio di dieci euro dal prezzo di listino, sconti superiori appaiono invece poco probabili ma certamente non impossibili.

Vi ricordiamo che le date del Black Friday 2022: venerdì 25 novembre è il Black Friday mentre il 26 e 27 novembre è Black Weekend, il 28 novembre si tiene il Cyber Monday dedicato alle offerte online.