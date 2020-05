PS5 costerà più di Xbox Series X, secondo l'ex dirigente EA Peter Moore

Intervenuto al podcast organizzato da Jeoff Keighley per l'evento Inside Xbox del 7 maggio, l'ex dirigente di Electronic Arts, Peter Moore, ha discusso di console nextgen con l'analista Michael Pachter e spiegato che, secondo lui, il prezzo di lancio di PlayStation 5 supererà quello di Xbox Series X.

L'ex CFO di EA e attuale presidente del Liverpool FC ha condiviso la previsione di Pachter sul costo davvero basso di Xbox Series X ed ha ampliato il discorso per abbracciare la strategia di Sony con PS5 per dichiarare che "ciò che entrambe le aziende stanno facendo in questo momento è interrogarsi su quanto possono permettersi di perdere nei primi 12-18 mesi (dal lancio di PS5 e Xbox Series X, ndr). Quale sarà il loro risultato ottimale nella vendita dell'hardware, del software e dei servizi? E cosa saranno disposte a fare nei primi tre anni delle console nextgen per raggiungere i 10 milioni di utenti?"

L'ex dirigente a capo della divisione EA Sports di Electronic Arts sottolinea inoltre "dal punto di vista puramente aziendale, Microsoft in questo momento... beh, tra il prezzo delle azioni e la capitalizzazione di mercato, tutto sta andando a gonfie vele per loro. Satya (Nadella, CEO di Microsoft, ndr) magari starà dicendo che questa è la loro opportunità come hanno fatto con Xbox 360, potrebbe pensare 'perfetto, entriamo sul mercato con una console al prezzo giusto. Lasciamo che Sony venda la sua PS5 a 500 dollari'".