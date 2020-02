PS5 costerà meno di Xbox Series X, la console Microsoft sarà più potente per Daniel Robson

Daniel Robson, Chief Editor di IGN Japan, ha espresso durante un recente podcast in streaming la sua opinione riguardo il possibile prezzo e le caratteristiche tecniche di PlayStation 5 e Xbox Series X.

Secondo Robson: "con Xbox Series X Microsoft sta puntando a offrire performance di altissimo livello e probabilmente superiori a quelle di PS5" mentre Sony "vuole arrivare sul mercato con una console più economica rispetto alla concorrenza, anche in virtù delle differenze a livello di specifiche tecniche", questa l'opinione del caporedattore di IGN Japan.

Recentemente Sony ha confermato le specifiche tecniche di PS5, la console Next-Gen del colosso giapponese sarà equipaggiata con una GPU AMD Radeon RDNA (Radeon DNA), CPU x86-64-AMD Ryzen Zen2 8 core/16 thread, unità SSD custom ad alta velocità, supporto Ultra HD Blu-Ray, unità per l'elaborazione audio 3D, inoltre è stata ribadita la compatibilità con l'intero catalogo PS4 (non è chiaro se solo in formato digitale o anche per quanto riguarda i supporti fisici).

Stando a vari insider e analisi, Xbox Series X costerà 499 dollari, Sony potrebbe optare per un prezzo di 399 o 449 dollari, in maniera simile a quanto avvenuto con PS4 e Xbox One al lancio nel novembre 2013, con la console Microsoft in vendita ad un prezzo più alto.