PS5 costerà più di Xbox Series X? Nuove indiscrezioni dall'insider di RE8

Non pago del clamore mediatico suscitato dalle sue ultime indiscrezioni sulle ipotetiche difficoltà di PS5 nel framerate di Resident Evil Village, l'ormai noto insider Dusk Golem si dice certo del fatto che PS5 costerà più di Xbox Series X, in base a quanto spiegatogli dalle sue fonti anonime.

Sulla scorta delle indicazioni offerte dalle sue "gole profonde" interne a Capcom e al team di sviluppo del prossimo capitolo di Resident Evil, la strategia nextgen di Microsoft spingerà la casa di Redmond a commercializzare Xbox Series X ad un prezzo inferiore rispetto a quello di PS5, e questo nonostante quella che lui stesso definisce come una "evidente superiorità hardware" della console statunitense sulla controparte nipponica.

Scambiando qualche battuta sull'argomento insieme all'utenza di ResetEra, Dusk Golem ha infatti spiegato che "è un qualcosa che ho sentito un paio di volte ma su cui non posso ricevere ulteriori conferme perchè si sa che entrambe (riferendosi a Sony e Microsoft, ndr) non hanno ancora fissato un prezzo. Non posso scolpirlo sulla pietra, ma posso comunque dire che sarà molto, molto probabile che PS5 costerà più di Xbox Series X. Microsoft in questo momento è più interessata ad attrarre gli utenti nel proprio ecosistema, per questo è più disposta di Sony a vendere la propria console in perdita".

Lo stesso insider, in un secondo intervento sul forum videoludico, ha specificato che "Microsoft è preparata nello scontro con Sony se parliamo del prezzo. Rispetto a quanto può fare Sony, per loro è più facile pensare di ridurre i propri margini di profitto sulle console per poi avere un ritorno economico con il Game Pass". Intanto, è partita ufficialmente la campagna di marketing di Sony con PS5 che sbarca in Champions League.