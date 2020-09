PS5 costerà meno di Xbox Series X secondo un insider

L'annuncio di un nuovo evento PS5 fissato per il 16 settembre ha ovviamente scatenato leaker e insider, che stanno cercando di scoprire indizi sul prezzo della nuova console, che dovrebbe essere annunciato ufficialmente proprio questa settimana.

Un rivenditore spagnolo potrebbe aver svelato nel weekend il prezzo di PS5 e PS5 Digital, con la prima venduta a 499.99 euro e la seconda a 399.99 euro, l'insider Tidux però non è del tutto d'accordo e sul suo profilo Twitter "azzarda" altre ipotesi parlando di un prezzo di 449 dollari per il modello standard e 399 per la versione Digital, in quest'ultimo caso in linea con i rumor delle ultime settimane.

Per quanto siano in molti a sperare in un prezzo pari (o inferiore) a quello di Xbox Series X, al momento non ci sono conferme e quanto riportato è solamente un pensiero dello stesso Tidux, voce che da tempo ha perso il suo smalto, dimostrandosi in realtà spesso poco informato e fazioso nelle sue dichiarazioni.

Dunque vi invitiamo a prendere il Tweet come un parere personale di fatto non supportato da rumor o voci concrete che possano far pensare ad un prezzo di PS5 più basso di Xbox Series X. Secondo Jeff Grubb di VentureBeat (altro nome non sempre autorevole), ogni PS5 costa a Sony 600 dollari e l'azienda sarà costretta a vendere in perdita ogni unità.

Per saperne di più vi invitiamo a seguirci mercoledì 16 settembre dalle 11:00 del mattino sul canale Twitch di Everyeye.it per una maratona con tantissimi ospiti, andremo avanti per tutta la giornata e commenteremo lo showcase PS5 in onda alle 22:00.