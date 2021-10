PS5, le cover di Dbrand tornano in vendita: 'Scaccomatto, avvocati'

Nuova puntata, a quanta pare l'ultima secondo i vertici di Dbrand, per la telenovela legata alla produzione e vendita di cover non ufficiali per le console Sony di nuova generazione.

Tutto ha preso il via all'inizio di quest'anno, con la compagnia canadese che ha iniziato la distribuzione di cover nere per PlayStation 5. Dopo aver rapidamente esaurito le scorte e aver promesso nuove forniture, l'azienda si è ritrovata a dover annunciare la sospensione della commercializzazione dei propri prodotti. Il tutto, come facilmente prevedibile, a causa di una minaccia di azione legale da parte di Sony. A quanto pare, però, Dbrand ha ora una nuova soluzione.

Con l'irriverente messaggio "Le darkplates sono tornate, scaccomatto avvocati", la compagnia ha infatti presentato il modello 2.0 del proprio prodotto. Accompagnando l'annuncio ad una breve nota, Dbrand ha spiegato come inizialmente il design della scocca di PS5 non fosse stato brevettato da Sony. Circostanza che consentiva loro di procedere con la vendita delle proprie cover di colore nero. La situazione è tuttavia mutata di recente, con il team PlayStation che ha deciso di depositare un brevetto dedicato.



Per risolvere la situazione, Dbrand ha inaugurato una nuova linea per il proprio prodotto, ora caratterizzato da un design differente, con tanto di prese di ventilazione incluse. Tale variazione, afferma la compagnia, dovrebbe impedire a Sony di bloccare ancora la sua attività. Per festeggiare, alla colorazione nera sono state ora aggiunte anche una tonalità bianca ed una grigia in stile PlayStation 1.