PS5, le cover di Marvel's Spider-Man 2 sono sold-out? Ci pensa DBrand!

Le scorte delle Cover di PS5 in Edizione Limitata ispirate a Spider-Man 2 si sono rapidamente esaurite lasciando molti fan del ragnetto a bocca asciutta e dando il la agli scalper, i quali ne hanno subito approfittato per piazzare le poche unità rimaste a prezzi ben più alti di quelli ufficiali.

Ad approfittare delle carenze produttive di Sony c'hanno pensato anche quegli irriverenti mattacchioni di Dbrand, che neppure stavolta hanno mancato di punzecchiare il colosso giapponese. L'azienda specializzata nella produzione skin, case e protezioni per i dispositivi tecnologici più disparati ha appena presentato Arachnoplates, una nuova copertura per PS5 in Edizione Limitata. Sebbene il nome di Marvel's Spider-Man 2 non appaia da nessuna parte, la fonte d'ispirazione è evidente.

Anche la descrizione del prodotto parla chiaro: "La popolare [MEGACORPORAZIONE] produttrice di [CONSOLE DA GIOCO] non è riuscita a produrre abbastanza cover per il suo [VIDEOGIOCO SU LICENZA]. Grazie per questa mancanza, [SERIE DI IMPRECAZIONI]". Più chiari di così...

L'Arachnolplates per PlayStation 5 può essere preordinata sul sito di Dbrand al prezzo di 64,98 dollari, un prezzo che può salire fino a 89,88 dollari aggiungendo anche la copertura centrale e l'illuminazione rossa. Le spedizioni verranno effettuate a partire dal prossimo 30 ottobre. Per l'Italia è anche disponibile la consegna gratuita con DHL in 14 giorni lavorativi, ma tenete presente, qualora doveste decidere di acquistare la cover, che potrebbero essere aggiunti dei costi doganali, visto che la merce proviene dagli Stati Uniti d'America.