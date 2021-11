PS5: le cover nere arrivano da GameStop in preordine, uscita prevista a novembre

GameStop Italia ha aperto i preordini per per i "Pannelli Laterali PS5 5ides", pannelli neri che vi permetteranno di cambiare il look alla vostra PS5 di colore bianco. Il prodotto sarà disponibile dal 26 novembre, disponibili ora in preorder anche in Italia.

Potete preordinare Pannelli Laterali PS5 5ides sul sito di GameStop al prezzo di 44.98 euro, la compagnia specifica che "i pannelli 5ides sono stati creati appositamente con un design esclusivo: gli angoli superiori sono leggermente stondati, per avvolgere idealmente la parte centrale della console. I pannelli 5ides saranno incredibilmente semplici da installare, ma con un tocco di personalità extra."

Il nero è un nero opaco e non lucido, da segnalare come il prodotto non sia realizzato su licenza di Sony Interactive Entertainment, si tratta quindi di un accessorio non ufficiale, a voi la scelta dunque. La disponibilità è prevista per il 26 novembre, i preordini resteranno aperti fino ad esaurimento delle scorte.

GameStop risponde così ad una esigenza richiesta a gran voce dai possessori di PlayStation 5, ovvero la possibilità di personalizzare la scocca della console PS5 con pannelli di altri colori, fino ad ora in molti hanno sperimentato le skin adesive ma con scarso successo dal momento che la superficie curva non permette alla colla di aderire correttamente nella maggior parte dei casi.