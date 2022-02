PS5: le cover nere sono in vendita da GameStop, online e nei negozi

Da GameStop sono disponibili le cover ufficiali PlayStation per PS5, ideali per personalizzare l'aspetto della console Sony sostituendo i pannelli posteriore e inferiore con nuovi gusci colorati sempre diversi, per un tocco di originalità.

Nel momento in cui scriviamo da GameStop sono in vendita le cover nere per PS5 al prezzo di 55.98 euro, compatibili con PlayStation 5 Standard Edition (con lettore ottico) e PlayStation 5 Digital Edition (senza lettore di dischi fisici)

Realizzate da PlayStation : le uniche cover per console realizzate da PlayStation per PS5 con il livello qualitativo che ti aspetti

: le uniche cover per console realizzate da PlayStation per PS5 con il livello qualitativo che ti aspetti Facili da usare : basta rimuovere la cover bianca originale della tua console PS5 e inserire la nuova al suo posto

: basta rimuovere la cover bianca originale della tua console PS5 e inserire la nuova al suo posto Completa il look: abbina le cover per console PS5 con un controller wireless DualSense™ con tonalità affini.

Oltre alla cover Midnight Black, prossimamente Sony lancerà anche i gusci nelle colorazioni Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple, stesse tonalità dei controller DualSense della serie Galaxy. Le cover sono disponibili online e nei negozi GameStop fino ad esaurimento scorte, si tratta di un prodotto molto richiesto, su Everyeye.it trovate anche la guida per smontare e rimontare le cover di PS5, il procedimento è molto semplice e rapido, non richiede attrezzi specifici ma solamente un pochino di attenzione.