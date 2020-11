PS5 e le cover non ufficiali: Customize My Plates ci riprova con il crowfunding

In particolare, negli ultimi mesi ha attirato l'attenzione l'attività condotta dal portale PlateStation , che aveva avviato la produzione di cover non ufficiali per PS5 . Entrato nei radar di Sony, il sito ha dovuto cambiare nome in seguito a proteste da parte del colosso videoludico, trasformandosi così in CustomizeMyPlates . Il gesto non è stato tuttavia sufficiente a placare la controversia. In seguito alla minaccia di azioni legali per violazioni di copyright e proprietà intellettuali , CustomizeMyPlates ha annunciato la chiusura e rimborsi per tutti i clienti che avevano già effettuato ordini e pagamenti. Trascorso qualche tempo, tuttavia, i gestori dell'attività hanno deciso di provare una strada alternativa, ricorrendo al crowfunding . Contattata dalla redazione di VGC, l'azienda britannica ha confermato di aver deciso di riproporre il prodotto su GoFundMe : nuovi dettagli sul progetto saranno resi noti a breve tramite i canali social di Customize My Plates. In caso di ulteriori contrasti con Sony, sembra essere tra le opzioni la possibilità di avviare una petizione con cui persuadere il colosso videoludico ad autorizzare la produzione di cover per PlayStation 5.

Those asking why the name and website was changed - we made the move to respect trademark and copyright claims. — Customize My Plates (@customizeplates) October 29, 2020

As I’m sure some of you will be finding out. Due to patent and intellectual property issues we will be cancelling all orders and processing refunds. We’ll work hard over the weekend to get this done so please bare with us. Once complete you’ll receive an email. — Customize My Plates (@customizeplates) October 30, 2020