PS5 e cover personalizzate: CMP mostra in video quanto è facile montarle

Sfidando l'opposizione di Sony alle cover PS5 personalizzate, i rappresentanti di CMP Shells si riaffacciano sui social per mostrare in video quanto sia facile sganciare i pannelli della console next gen e montare le cover colorate che l'azienda intende commercializzare entro breve.

I due filmati condivisi dall'azienda CMP mettono in risalto l'eleganza della soluzione ingegneristica adottata da Sony per consentire ai propri utenti di sganciare i due pannelli in plastica della console per accedere alle vaschette raccoglipolvere di PS5 e, ovviamente, per customizzare le cover.

Esattamente come i pannelli ufficiali di PlayStation 5, anche le cover personalizzate di CMP utilizzano il sistema basato sulle clip e, quindi, non necessitano di alcuna vite o adesivo. Con questa nuova tornata di video esplicativi, gli artefici del progetto conosciuto originariamente come CustomizeMyPlates testimoniano il loro impegno nel brand CMP Shells dopo aver trovato un escamotage legale alla richiesta di interruzione delle attività partita da Sony.

Tutti i prodotti della linea CMP, infatti, sono stati brevettati, di conseguenza ogni richiesta avanzata dai legali di Sony deve sottostare alle tempistiche richieste dagli enti burocratici incaricati di accertare la validità dei brevetti in questione.