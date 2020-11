PS5 e cover personalizzate: sito non ufficiale chiude i battenti per proteste da Sony

A poche settimane dal debutto della nuova ammiraglia di casa Sony, il portale PlateStation5 ha avviato la vendita di cover PS5 personalizzate, tramite le quali modificare l'estetica della console next gen.

A breve distanza dall'avvio dell'attività, tuttavia, Sony ha preso contatti con i gestori, inoltrando la richiesta di apportare modifiche alla propria denominazione. Il portale ha così cambiato nome, trasformandosi in CustomizeMyPlates.com. L'azione, tuttavia, non è stata sufficiente per sedare completamente le proteste del colosso videoludico, che ha rivendicato la proprietà intellettuale relativa alle cover di PlayStation 5. A riferirlo è la redazione di VGC, che ha preso contatti con i fondatori di CustomizeMyPlates.

"Gli avvocati di Sony ci hanno detto che secondo loro la proprietà intellettuale di Sony si estende alle cover, - hanno raccontato questi ultimi - e che se avessimo continuano a venderle e distribuirle in qualsiasi Paese, saremmo finiti in tribunale". Di conseguenza, gli imprenditori hanno infine preso la decisione di interrompere l'attività. Al momento, CustomizeMyPlates sta dunque cancellando gli ordini ricevuti sino ad ora e procedendo al rimborso nei confronti degli utenti che avevano già effettuato il pagamento. "Siamo profondamente dispiaciuti di tutto questo, - hanno riferito i proprietari del portale - ma non abbiamo nessuna altra scelta".