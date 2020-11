PS5, tra Covid-19, console war ed esclusive: una ricca intervista a Jim Ryan

Il lancio di PlayStation 5 ha potuto beneficiare di due differenti Day One collocati a breve distanza l'uno dall'altro. Il 12 novembre ha così visto la console esordire in alcuni grandi mercati selezionati, tra cui USA e Giappone, mentre il 19 novembre è stata la volta dell'Europa.

Con un simile calendario, non sorprende che di recente Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, abbia avuto modo di concedere un notevole numero di interviste. Tra queste ultime figura una interessante chiacchierata con la testata russa TASS. Durante l'appuntamento sono state affrontate molte tematiche, dalla possibilità dell'arrivo di Starfield e The Elder Scrolls VI su PS5 sino all'esaurimento completo delle scorte di PlayStation 5, ma non solo.



Jim Ryan ha approfittato dell'occasione per lodare il lavoro svolto sul fronte della produzione, definito come un vero e proprio "miracolo". Il dirigente Sony ha in particolare confermato che in assenza dell'emergenza Covid-19, ci sarebbero state più PS5 sul mercato, ma non così tante: nonostante le difficoltà - garantisce - è infatti stato fatto ogni sforzo possibile per garantire scorte dell'hardware. Il CEO ha inoltre voluto ribadire la rilevanza che le grandi esclusive avranno nel ciclo vitale di PlayStation 5. "I grandi giochi sono molto importanti per PlayStation 5, se poi questi grandi giochi sono esclusivi per la nostra piattaforma, pensiamo che sia un punto di forza in nostro favore [...] - ha affermato Jim Ryan - La forza dei giochi che i nostri studi hanno fatto nel periodo PS4 sono stati una grande spinta per la popolarità della console".



Infine, il dirigente ha dedicato una riflessione alla concorrenza con Microsoft: "Console war è una espressione che non uso mai e che non apprezzo. Per me, è ottimo che vi sia competizione. Credo ci faccia lavorare più duramente, ci impedisce di adagiarci. Ed è ottimo che i consumatori possano scegliere, penso sia stupendo. Noi siamo felici e siamo orgogliosi di ciò che proponiamo".