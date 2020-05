PS5, macché CPU o SSD: la sua parte migliore è il Tempest Engine, per il boss di LionWing

In questi mesi non sono davvero mancate le interviste a sviluppatori e produttori di videogiochi che si dicono entusiasti di elementi dell'hardware di PS5 come l'SSD iperveloce, la CPU o la GPU. Eppure, per Bradly Halestorm di LionWing, è il Tempest Engine l'elemento più importante delle specifiche di PS5.

Scambiando quattro chiacchiere con i giornalisti di GamingBolt sulle prospettive offerte dall'hardware delle console nextgen, il fondatore della LionWing Publishing ha spiegato di non vedere l'ora di servirsi del chip audio 3D di PlayStation 5 per contribuire allo sviluppo di mondi videoludici ancora più immersivi.

Halestorm esordisce affermando che "sai, il Tempest Engine mi entusiasma più della GPU o della velocità della GPU. Per me, ci sono altri modi per sentirsi immersi in un videogioco oltre a delle immagini impressionanti: l'audio, e nello specifico l'audio direzionale, è esattamente uno di quei modi, almeno per me".

Per il boss di LionWing, quindi, la promessa fatta dai progettisti di PS5 di "avvolgere" gli utenti con l'audio direzionale e personalizzato del Tempest Engine è decisamente più allettante di quella legata all'aumento del numero di poligoni a schermo, all'abbattimento del tempo di attesa nelle schermate di caricamento o all'aggiunta di effetti di illuminazione evoluti come il Ray Tracing o il Lumen dell'Unreal Engine 5.