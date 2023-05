PS5, crash e lista amici: la patch 12.1 risolve il problema, ora disponibile

Contestualmente all'arrivo di FIFA 23 su Xbox Game Pass, il team di Electronic Arts ha pubblicato un nuovo aggiornamento dedicato al suo titolo calcistico.

Sin da ora è infatti possibile procedere con il download e l'installazione della patch 12.1 del gioco, destinata esclusivamente alla versione PlayStation 5 di FIFA 23. L'update interviene su di un problema molto specifico, manifestatosi solamente sulla console di casa Sony. L'aggiornamento va a correggere i fenomeni di crash segnalati da parte della community e legati a un conflitto di FIFA 23 con la lista amici del PlayStation Network.

In precedenza, EA aveva invitato i giocatori interessati dal malfunzionamento a ridurre la propria lista amici, portandola a meno di cento persone. Con l'installazione della patch 12.1, tale accorgimento non è più necessario, con il calcistico che dovrebbe tornare a funzionare correttamente su PlayStation 5, a prescindere dall'estensione della vostra lista amici.

In chiusura, ricordiamo che il team di Electronic Arts ha già provveduto ad aprire le votazioni volte ad eleggere il Team of the Season della Serie A di FIFA 23. Sin da ora, gli appassionati possono dunque esprimere le proprie preferenze per contribuire a plasmare la squadra definitiva composta da giocatori della Serie A del campionato di calcio nostrano.