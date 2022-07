PS5 va in crash e si perdono i salvataggi: nuova class-action contro Sony

Se da un lato Sony festeggia in quanto PS5 è la console che ha generato i ricavi maggiori nel 2022 finora, dall'altro deve vedersela con un gruppo di giocatori talmente arrabbiati per i crash della console da spingersi a muoversi per vie legali contro il colosso nipponico.

Un gruppo di utenti americani di PlayStation 5 ha infatti dato il via a una class action contro Sony a causa di un difetto della piattaforma che la porterebbe ad andare ripetutamente in crash durante la partita, portando in questo modo alla perdita dei salvataggi dei giochi in corso. A fare causa è stata una residente dell'Illinois, accusando la compagnia di aver volontariamente introdotto il bug all'interno delle sue piattaforme, così da creare grossi problemi ai consumatori.

Ancora, secondo i sostenitori della class action, Sony sarebbe al corrente del problema date le ripetute segnalazioni dei giocatori, ma continua a distribuire e vendere le sue console con questo problema. Il fine della causa è di spingere l'azienda giapponese a ripagare i danni a tutti colori colpiti dal bug. Tutto ciò nonostante questo tipo di problema sembra affliggere solo una minima parte di sistemi e non si tratti quindi di un bug ampiamente diffuso tra i possessori di PS5 Standard o Digital.

Non si tratta dell'unica disavventura legale collegata a PS5 che ha coinvolto il colosso dell'industria videoludica: nel 2021, infatti, è stata aperta una class action contro Sony per il drifting del DualSense di PS5, altro problema tecnico emerso poco dopo il debutto della piattaforma sul mercato.