PS5, il creatore è un Cacciatore di Trofei, ma odia l'online: Mark Cerny si racconta

Veterano di casa Sony, Mark Cerny ha rivestito negli anni cariche di sempre maggior rilievo, sino a vedersi affidato l'incarico di trainare il mondo PlayStation verso la next-gen.

Lo chief architect di PlayStation 5, tuttavia, non solo è un talentuoso ingegnere, ma anche un appassionato videogiocatore. Un lato di sé che Cerny ha di recente raccontato in una interessante intervista concessa alla redazione di Game Informer, alla quale ha narrato la propria esperienza come "Cacciatore di Trofei". Dagli anni trascorsi a dedicarsi ai cabinati, il professionista ha infatti ereditato una certa passione per il completismo, che ancora a 56 anni lo spinge a dare la caccia ai Trofei di Platino su PS5.



Attualmente, Cerny si sta cimentando con l'ottenimento del Platino nell'ostico Cuphead,ma l'ingegnere ama spaziare tra i generi, avendo sbloccato il Trofeo anche in Rocket League. Nel citare quest'ultimo, l'ingegnere ha raccontato un simpatico aneddoto, rivelando il proprio astio nei confronti del gioco online. "Si tratta dell'unico Platino a cui ho dato la caccia che comprende una componente multiplayer. [...] - ha raccontato - Mi ricordo di quando ero nel design tema di Resistance: Fall of Men su PS3. Giocai al titolo per centinaia di ore, finendo la campagna principale alla difficoltà più elevata, e nel weekend in cui uscì andai online pensando che avrei mostrato la mia abilità. E invece, finii per essere battuto da giocatori che provavano il titolo per la prima volta. Quindi se un Trofeo di Platino richiede l'online, lo evito".