PS5: il creatore di Silent Hill ha condiviso il trailer dell'evento di presentazione

Come avrete ormai notato, nel corso delle ultime ore Sony ha svelato con un breve teaser la data in cui faremo la conoscenza dei giochi PlayStation 5 e uno dei retweet di questo messaggio ha scatenato i fan di tutto il mondo.

Tra i personaggi che hanno condiviso sul proprio profilo Twitter il filmato c'è infatti anche Masahiro Ito, lo storico creatore di Silent Hill. Non è chiaro se questo semplice gesto sia stato fatto semplicemente per amore da parte di Ito nei confronti del brand PlayStation o se, come svelato in alcune voci di corridoio degli ultimi mesi, qualcosa stia bollendo in pentola. Se ricordate bene, uno dei rumor più recenti vedeva un nuovo Silent Hill in arrivo esclusivamente su PlayStation 5 grazie allo sviluppo di Sony Japan Studio sotto la supervisione del creatore della serie horror.

Vi ricordiamo che la presentazione dei giochi PlayStation 5 è fissata al prossimo giovedì, 4 giugno 2020, alle ore 22:00 italiane e potrete seguire l'evento in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye, dove ci sarà una nuova maratona.

