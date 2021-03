PS5, cresce la distribuzione: la console next-gen sbarca anche in Egitto

Il lancio di PlayStation 5 non ha coinvolto tutti i Paesi del mondo nello stesso momento, con alcuni mercati che hanno visto il lancio della console di nuova generazione arrivare in un secondo momento rispetto a Europa, USA o Giappone.

E dopo il caso del lancio di PlayStation 5 in India che ha avuto luogo soltanto lo scorso 2 febbraio 2021, rispetto al debutto autunnale di novembre che ha coinvolto il Vecchio Continente. Nonostante le tempistiche differenti, gli effetti sono stati ad ogni modo molto simili, con l'hardware andato completamente esaurito in pochissimo tempo. In seguito hanno preso piede fenomeni di speculazione su PS5 in India, contrastata dalla community con tentativi di boicottaggio organizzato.

Ora, è invece il turno dell'Egitto, con i canali ufficiali di PlayStation Arabia che hanno da poco confermato che PlayStation 5 raggiungerà "presto" il Paese arabo. L'annuncio è stato preceduto da una serie di Tweet teaser pubblicati proprio da PS Arabia e raffiguranti alcuni geroglifici. Al momento, tuttavia, non sono stati offerti ulteriori dettagli e di fatto non è stata annunciata alcuna data specifica per il debutto della console di nuova generazione sul mercato dell'Egitto. Nessuna informazione nemmeno sul fronte dell'entità delle scorte che saranno disponibili o dell'apertura dei preordini per PlayStation 5 Standard Edition o Digital Edition.