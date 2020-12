PS5: criminali si gettano sui camion in corsa dei corrieri per derubarli

I giornalisti del Times riferiscono il preoccupante aumento dei casi di furti orchestrati da bande criminali che inseguono i corrieri in autostrada e si gettano sui camion in corsa per derubarli delle già esigue scorte di PlayStation 5 e di altri beni di consumo.

La tecnica adottata dalle gang per poter svaligiare i furgoni dei corrieri, stando a quanto si apprende dal resoconto offerto dalla redazione del Times, è nota come "il rollover". Si tratterebbe di una sorta di una pericolosa acrobazia che spinge i criminali a inseguire con un'auto i camion dei corrieri e balzare fuori dalla propria vettura a velocità non inferiori agli 80 chilometri orari per aggrapparsi alle portiere dei furgoni e scassinarle nel tentativo di recuperare PlayStation 5, TV, cosmetici, telefoni cellulari e sigarette.

Dal settembre di quest'anno ad oggi, sono già 27 i casi di rapine con tecnica del "rollover" segnalati dalle forze di polizia del Regno Unito, con un rapido aumento dei furti verificatosi dal lancio di PlayStation 5 e, più di recente, dall'inizio delle offerte del Black Friday.

I giornalisti del Times sono riusciti a strappare delle dichiarazioni da un ex membro di una gang che, protetto dall'anonimato, ha spiegato loro che le bande si stanno concentrando sulle merci in transito a causa della maggiore sicurezza approntata dalle catene di rivendita all'ingrosso: il focus dei criminali sarebbero appunto le merci tecnologiche più richieste come TV, smartphone, tablet, componenti PC e console.