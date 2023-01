PS5: la crisi è davvero finita? Una valanga di drop oggi in Italia

PS5 torna nei negozi e Sony festeggia le nuove scorte con uno spot che coinvolge le maggiori esclusive PlayStation. Ma è solo marketing o davvero si può trovare una PS5 con facilità? Facciamo il punto della situazione.

Effettivamente oggi, lunedì 30 gennaio, abbiamo assistito a numerosi drop in Italia: Mediaworld ha messo in vendita PS5 con due DualSense a 609.99 euro ma dobbiamo segnalare anche il ritorno di PS5 con God of War Ragnarok su Amazon e non solo perché il colosso dell'eCommerce ha messo in vendita anche il bundle PlayStation 5 con FIFA 23, un pack più datato uscito a settembre dello scorso anno.

Al momento, nessuno di questi pacchetti è disponibile ma di fatto in una mattinata abbiamo assistito a tre diversi drop, avvenimento capitato fino ad ora molto di rado. Sony sembra quindi aver mantenuto le promesse e da oggi trovare una PlayStation 5 sembra essere più facile, anche nel nostro paese, presso i principali rivenditori fisici, colossi dell'eCommerce e grandi catene di elettronica di consumo.

Un bel segnale a oltre due anni dal debutto di PS5 e con console distribuite con il contagocce, sopratutto in bundle. E voi, siete riusciti a comprare una PlayStation 5 con uno dei drop del 30 gennaio? Fatecelo sapere qui sotto.