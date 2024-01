PS5 dice basta al Cronus Zen: con il nuovo update è incompatibile con la console Sony

Il Cronus Zen continua ad essere al centro di discussioni e controversie all'interno delle community videoludiche online. Dopo essere già stato bandito da Fortnite e Rocket League a fine 2023, il dispositivo perde totalmente la compatibilità con PlayStation 5 dopo l'ultimo aggiornamento distribuito da Sony.

Come riportato da Zuby Tech attraverso il suo account X|Twitter, Sony ha deciso di rimuovere il supporto al Cronus Zen, un device che consente ai giocatori di ottenere un vantaggio competitivo online. Questo può accadere in diverse tipologie di giochi utilizzando le cosiddette "macro" e modificando digitalmente gli script dei controller. Sebbene il Cronus Zen dimostri una certa utilità per l'accessibilità e i giochi single player, è noto che venga utilizzato spesso per barare in titoli competitivi online, come ad esempio Call of Duty.

Cronus ha diffuso un messaggio rivolto ai propri clienti, dichiarando di essere consapevoli della situazione e di "star lavorando ad una soluzione". Al momento non ci sono certezza riguardo all'arrivo di un fix, che potrebbe giungere "tra 24 ore, 24 giorni, 24 mesi" a seconda di quanto si rivelerà possibile fare. Stando a quanto viene dichiarato nel messaggio, l'update di PS5 non è tuttavia obbligatorio, e chi non effettuerà l'aggiornamento potrà momentaneamente continuare ad utilizzare il proprio dispositivo Cronus Zen.

Nel corso dello scorso anno, anche Destiny 2 ha bloccato il Cronus Zen, ritenuto un vero e proprio cheat da moltissimi giocatori.