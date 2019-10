PS5: cross gen, sequel, nuove IP, quali giochi aspettarsi al lancio?

Con tutte le novità annunciate da Sony su PlayStation 5 sono in tantissimi gli utenti curiosi di scoprire quali saranno i giochi disponibili al lancio della console di prossima generazione. Riassumiamo in un unico video tutte le informazioni attualmente disponibili sui titoli che potrebbero arrivare al lancio di PS5.

Nel corso del filmato parliamo infatti di tutti i giochi in arrivo il prossimo anno che potrebbero essere creati per girare sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5 oltre alle nuove proprietà intellettuali e al ritorno di personaggi come Kratos, Aloy e Peter Parker negli attesissimi sequel delle esclusive più famose di questa generazione.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che nell'annuncio delle caratteristiche del DualShock 5 Sony potrebbe aver inserito volontariamente degli indizi che lasciano intuire il possibile arrivo di Horizon: Zero Dawn 2 al lancio di PS5, magari proprio per esaltare le caratteristiche del controller come i nuovi grilletti. Non mancano inoltre numerosi rumor sul remake di Demon's Souls ad opera di BluePoint, software house che sappiamo al lavoro su un importante remake che potrebbe debuttare al lancio di PlayStation 5.

Sapevate che la CPU di PS5 permetterà la creazione di mondi più credibili?