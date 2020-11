PS5: cuffie Pulse 3D, ecco le prime foto del nuovo headset dal vivo

Continua il nostro viaggio alla scoperta di PlayStation 5 e oggi possiamo finalmente proporvi le prime foto delle cuffie Pulse 3D Wireless, il nuovo headset disponibile insieme alla console al prezzo di 99,99 euro. Noi lo stiamo testando a fondo, presto le nostre impressioni!

Al momento purtroppo non possiamo dirvi nulla di troppo dettagliato, nei prossimi giorni però aspettatevi una prova dettagliata non solo sulle cuffie Pulse 3D ma in generale sulle prestazioni audio di PlayStation 5 mosse dal nuovo Tempest Engine sviluppato da Mark Cerny in collaborazione i migliori tecnici audio del mondo.

Queste le parole del nostro Francesco Fossetti: "Prova rapida delle Pulse 3D, acquistate al volo stamattina. Ottima ergonomia, tante funzioni per gestire al volo il bilanciamento dei volumi fra chat e gioco. Pulizia audio impeccabile, con Demon's Souls emerge davvero il potenziale dell'audio 3D. Quello che è impressionante non è soltanto la spazialità e la direzionalità dei suoni, ma la limpidezza con cui si sente ogni singola fonte sonora. È un'esperienza diversa rispetto a quella dell'ascolto in cuffia, vivamente consigliata. Fra l'altro l'isolamento acustico è più che buono. Consigliate per avere un'esperienza sonora più avvolgente, spero davvero che l'audio 3D diventi uno standard: potrebbe essere un'altra via per ribadire quanto il videogioco può essere più immerso rispetto ad altri media."

In calce alla notizia trovate una serie di immagini delle nuove cuffie (potete acquistare le cuffie Pulse 3D per PS5 a 99.99 euro su Amazon.it), le quali presentano una colorazione bianca e nera in linea con il design di PlayStation 5. Le cuffie misurano 213 mm x 190 mm x 91 mm e pesano 292g, secondo i dati diffusi da Sony una sola carica dovrebbe garantire fino a 12 ore di riproduzione in modalità wireless.