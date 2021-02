PS5: le cuffie Pulse 3D di Sony tornano su Amazon Italia con disponibilità immediata

Letteralmente introvabili da mesi e andate sold-out poco dopo il lancio della console, le cuffie wireless PlayStation Pulse 3D di Sony per PS5 sono ora nuovamente disponibili su Amazon Italia a prezzo di listino con consegna rapida garantita in pochi giorni.

Supera i confini del gioco con la nuova generazione di accessori per PlayStation. Gioca in tutta comodità con le cuffie wireless con microfono ottimizzate per l'audio 3D delle console PS5. Grazie alla ricarica USB Type-C e al doppio microfono con eliminazione del rumore, puoi chiacchierare agevolmente nel party sfruttando un'acquisizione vocale ultra nitida.

Le cuffie PlayStation 3D Pulse per PS5 costano 99.99 euro, nel momento in cui scriviamo Amazon.it segnala la disponibilità immediata con consegna prevista per la prossima settimana. Se siete interessati e state puntando l'headset da mesi non lasciatevi scappare questa occasione dato che si tratta della prima volta che le cuffie tornano disponibili a prezzo di listino dopo il lancio della console avvenuto a novembre.

Se siete ancora indecisi vi rimandiamo alla nostra video recensione delle cuffie Pulse 3D per PS5, al debutto abbiamo avuto modo di testare in maniera approfondita questo headset che garantisce una ottima qualità audio e una buona comodità d'uso, oltre ad un design futuristico di grande impatto.