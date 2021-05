PS5: le cuffie Pulse 3D tornano disponibili da Mediaworld e sono anche in offerta

Mentre aspettiamo che PS5 torni in vendita da Mediaworld, la catena rossa ha annunciato nuova disponibilità per le cuffie Pulse 3D Wireless di Sony, lanciate a novembre in quantità limitatissime e ancora oggi piuttosto difficili da reperire.

Le cuffie Pulse 3D per PS5 sono in vendita da Mediaworld al prezzo di 87.99 euro, leggermente scontate rispetto al listino fissato a 99,99 euro. Per quanto contenuto, si tratta di fatto del primo sconto mai applicato a questo prodotto e se siete interessati vi consigliamo di acquistare subito le cuffie prima che vadano nuovamente sold-out.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione delle cuffie Pulse 3D di Sony per PS5, il dispositivo si caratterizza per una colorazione in linea con quella di PlayStation 5, per la presenza di un doppio microfono con tecnologia per l'eliminazione del rumore, ricarica con cavo USB Type-C e comandi ad accesso semplificato. Le cuffie Pulse 3D sono compatibili anche con PC e PS4 e possono essere usate anche con PlayStation VR, il massimo della resa si ha però con PlayStation 5 dal momento che le cuffie sono progettate per essere pienamente compatibili con la tecnologia Tempest 3D AudioTech.

In attesa di nuove scorte della console, se state cercando delle cuffie da affiancare a PS5, le Pulse 3D di Sony sono certamente una buona scelta.