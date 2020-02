PS5, e se le custodie dei giochi fossero eco-friendly? Ecco l'idea di un fan

Mentre continuiamo ad attendere la presentazione ufficiale di PS5, in rete continuano a circolare le voci e le ipotesi più disparate su specifiche tecniche, prezzi e molto altro ancora.

Nel web, tuttavia, non si trovano solo rumor e indiscrezioni lanciati da presunti insider e non, ma anche le creazioni dei videogiocatori più appassionati, che stanno dando libero sfogo alla propria immaginazione. Nelle scorse settimane, ad esempio, abbiamo portato alla vostra attenzione una cover fan made di Ghost of Tsushima realizzata da un fan - un utente che su Reddit è conosciuto come Will-dearborn - simile a quella degli attuali giochi per PS4 ma caratterizzata da una colorazione nera. Oggi ci siamo imbattuti in un'altra creazione, stavolta realizzata da MyNameIsDan.

Nel partorirla, si è posto una semplice domanda: come sarebbero le custodie dei giochi PS5 se fossero eco-friendly, ovvero rispettose dell'ambiente? Il risultato potete ammirarlo in calce a questa notizia: prendendo come base The Last of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima (due delle prossime esclusive di casa PlayStation, non ancora annunciate ufficialmente per PS5) ha immaginato delle custodie in cartoncino, simili a quelle che un tempo davano in allegato alle riviste videoludiche, scegliendo come colore distintivo il classico azzurro della divisione PlayStation. Cosa ve ne pare? Fatecelo sapere nei commenti!