PS5, le custodie dei giochi saranno nere? Lo suggerisce quella di NBA 2K21

Quando qualche tempo fa Sony ha mostrato la la custodia di Marvel's Spider-Man Miles Morales per PlayStation 5, il colore blu del materiale plastico è stato criticato da qualcuno poiché non perfettamente intonato al nuovo design delle cover, che prevede una fascetta superiore con il logo PS5 nero su sfondo bianco.

In questi giorni, a qualche mese di distanza, 2K Games ha condiviso su Twitter le custodie dell'Edizione Standard e della Mamba Edition di NBA 2K21, e la prima cosa che è saltata agli occhi dei giocatori è stata la colorazione nera. Il nuovo design è stato accolto con favore, dal momento che è stato giudicato più adeguato alla cover. Curiosamente, il tweet non è più reperibile, quindi le immagini che potete vedere anche voi in basso sono quelle catturate da PlayStation Universe prima che sparissero le originali.

Sony non ha ancora rilasciato una dichiarazione in merito, pertanto non possiamo avere la certezza assoluta. Il fatto che il tweet sia stato cancellato rende il tutto ancor più fumoso. Che Sony abbia deciso di sostituire le custodie blu con quelle nere? Oppure, molto semplicemente, verrà lasciata la libertà di scelta ai publisher? Al momento non è dato saperlo con certezza. Intanto, però, vi chiediamo: quale piace di più, la nera o la blu?