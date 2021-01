PS5 custom a tema PS2 presto in vendita: la proposta arriva dagli USA

Non solo gli appassionati si divertono a creare concept nostalgici di PlayStation 5, ma a quanto pare, oltre alla creatività, non manca loro nemmeno l'intraprendenza imprenditoriale!

Direttamente dagli USA, emerge infatti la proposta di SUP3R5, compagnia terza non legata a Sony che ha deciso di proporre sul mercato delle PlayStation 5 dall'estetica personalizzata. Le console di nuova generazione, nello specifico, sono state personalizzate in maniera tale da rievocare i colori e il design di PlayStation 2. Il processo ha evidentemente coinvolto anche i controller dell'hardware, con la creazione di DualSense a tema PS2. I risultati di tale processo creativo saranno presto messi in vendita.

Dal sito ufficiale di SUP3R5 si apprende infatti che PS5 e controller custom saranno commercializzati a partire dalla giornata di venerdì 8 gennaio. Ogni ordine non potrà includere più di una console e due pad, mentre il portale promette parallelamente di adottare misure specifiche per evitare l'utilizzo di bot da parte del pubblico. Disponibili in quantità limitata, le PlayStation 5 saranno vendute a 649 dollari, mentre i DualSense avranno un prezzo di 99 dollari. In seguito all'apertura degli ordini, l'avvio delle spedizioni dovrebbe essere previsto per la stagione primaverile. Direttamente in calce a questa news potete trovare delle immagini degli hardware personalizzati.



Nel frattempo, il pubblico attende di apprendere quando PS5 tornerà disponibile su Amazon e presso gli altri principali rivenditori online e retail