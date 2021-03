PS5 custom a tema The Last of Us: la notevole creazione di un giocatore!

La creatività di certo non manca in seno alla community videoludica, sempre pronta a dare forma a produzioni originali ispirate ai propri immaginari virtuali preferiti.

Tra gli appassionati dal tocco creativo, possiamo sicuramente citare un utente attivo su Reddit come "ZeevoYT". Particolarmente legato alle ultime produzioni di casa Naughty Dog, il giocatore ha deciso di omaggiare l'universo di Ellie e Joel dando forma ad una PlayStation 5 completamente custom. La console di nuova generazione di casa Sony è stata così modificata dall'appassionato che ha deciso di darle un aspetto maggiormente "vissuto" e selvaggio.

Come potete verificare dalle immagini condivise dal frequentatore del noto forum, il risultato finale è sicuramente degno di nota. Per immortalare al meglio la sua PlayStation 5 a tema The Last of Us, il giocatore l'ha inoltre collocata in uno scenario adeguato al mood del titolo Naughty Dog. Che cosa ve ne pare del risultato finale? Avete mai provato a personalizzare in maniera autonoma le vostre console?



In attesa di scoprire se la software house di casa Sony deciderà o meno di dar forma ad un The Last of Us Parte III, gli appassionati possono attendere nuovi dettagli sulla serie TV dedicata. Proprio di recente, sono stati confermati gli interpreti di Ellie e Joel nella serie HBO.