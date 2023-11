Questa PS5 customizzata è ancora più piccola di PlayStation 5 Slim

La nuova PlayStation 5 Slim, in commercio dalle nostre parti dallo scorso venerdì 24 novembre, presenta un volume ridotto del 30% rispetto al modello di lancio di PS5. Qualcuno è tuttavia riuscito a fare di meglio, e ovviamente non stiamo parlando di Sony. Date un'occhiata a questa piccola quanto interessante console customizzata.

Il canale YouTube NFC (Not For Concentrate) s'è dilettato e impegnato nella creazione di una PlayStation 5 customizzata di dimensioni particolarmente ridotte e dalle specifiche interessanti. Il video allegato in cima a questa notizia illustra tutto il processo di progettazione e assemblamento che ha portato alla nascita di "Tiny PS5", così è stata battezzata, che risulta essere caratterizzata da dimensioni ulteriormente ridotte del 30% rispetto alla nuova PS5 Slim, che la rendono facilmente trasportabile anche in un comune zaino.

Al fine di contenere il volume, NFC ha optato per un lettore Blu-Ray esterno per poi riprogettare il sistema di raffreddamento e la disposizione della componentistica interna, prendendosi anche il lusso di incrementare lo spazio di archiviazione optando per un SSD da 2TB. Godetevi il filmato per scoprire tutti i segreti di Tiny PS5, inclusi i risultati al test delle temperature, che non superano mai i 60° neppure in-game. Intanto, la vera PS5 Slim è già finita sold-out si PlayStation Direct.