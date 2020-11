PS5, dall'unboxing alla Day One Patch: arriva il simulatore di PlayStation 5

Non riuscite ormai più a contenere l'attesa in vista di giovedì 19 novembre? Siete ansiosi di poter metter mano alla PlayStation 5 che avete prenotato con tante difficoltà? Ebbene, c'è chi ha pensato ad una soluzione.

Si tratta del content creator attivo su YouTube come Alex Grade, che ha plasmato una peculiare esperienza a tema next gen. Proponendo una "pessima gestione della cavetteria" e "fisica un po' ovunque", l'appassionato propone un simulatore di PlayStation 5. La sfida - in questo "gioco non AAA" - sarà quella di riuscire a far partire il proprio nuovo hardware, possibilmente senza romperlo dopo averne faticosamente aperto la confezione.

Per osservare il buffo simulatore in azione, in apertura a questa news ne trovate una sessione di gameplay interamente dedicato a PS5 Simulator. Come potete verificare, l'esperienza ludica ha inizio con il suono del campanello di casa, che segnala l'immancabile arrivo di una consegna di PlayStation 5 da parte di un corriere. Si passa dunque all'unboxing della console, alla sua collocazione in salotto, all'attesa per l'arrivo del DualSense e - perché no - a problemi con la connessione wi-fi di casa. Riuscirà il nostro eroe a godersi la sua nuova console?



In attesa di scoprire quando arriveranno nuove scorte di PS5 o di ricevere notizia della spedizione della vostra PS5 potreste provare a dare risposta a questo annoso interrogativo.