PS5, la dashboard si aggiorna in USA: tutte le novità della pagina Esplora

Non tutte le novità arrivano assieme ad un nuovo firmware ufficiale o accompagnate da un changelog. Stando alle segnalazioni in arrivo da oltreoceano, Sony ha avviato il rollout di una serie di piccole eppur rilevanti modifiche alla dashboard di PlayStation 5, in particolare alla sezione Esplora - che continua ad essere un'esclusiva USA.

Da qualche ora a questa parte ad alcuni videogiocatori statunitensi selezionati la pagina Esplora non si limita più a mostrare i nuovi post del PlayStation Blog, bensì anche l'attività degli amici e un comodo strumento per tenere il conto dei trofei sbloccati (e quanto manca al raggiungimento del rank successivo). Come fa notare Push Square, scrollando nella sezione Esplora della dashboard di PS5 adesso è possibile imbattersi in aggiornamenti dai giochi seguiti, articoli ufficiali "Da PlayStation" con trailer vari (incluso il trailer di PlayStation VR2), oltre a video e screenshot catturati dai propri amici del PlayStation Network.

Con questi interventi, la sezione Esplora si è ulteriormente avvicinata ai fasti della sezione Novità (What's New) di PlayStation 4, che diversi giocatori ancora rimpiangono. Purtroppo, la pagina Esplora di PS5 è un'esclusiva statunitense fin dal novembre 2020, non essendo mai stata messa a disposizione dei videogiocatori europei. È possibile che l'intenzione di Sony sia quella di portarla nel Vecchio Continente e nel resto del mondo solo quando sarà ultimata e il nuovo aggiornamento pare essere un ulteriore passo in questa direzione. Trovate un assaggio del restyling della dashboard nello screenshot allegato in calce a questa notizia oppure direttamente alla fonte.

Intanto, lo sviluppo delle funzionalità di PlayStation prosegue anche in altre direzioni: Sony ha recentemente depositato un nuovo brevetto per uno strumento capace di mettere i giochi in pausa quando gli utenti non sono attivi, oltre a proseguire la ricerca in ambito NFT e Blockchain.