PS5, in attesa di data e prezzo: FNAC è già pronta per i preordini!

Mancano ormai davvero poche ore alla trasmissione del nuovo evento streaming dedicato alla next-gen Sony: durante lo show, in programma per le 22:00, dovrebbe finalmente giungere anche l'annuncio di data e prezzo di lancio di PS5.

E nell'attesa, prendono forma nuove supposizioni, che vorrebbero i preordini della nuova console pronti a prendere il via già al termine dell'evento. A far avanzare l'ipotesi, è il comportamento adottato da un'importante catena di distribuzione internazionale: FNAC. La community videoludica ha infatti condiviso un'interessante segnalazione, riportata dal portale francese Frandroid.

Come potete verificare in calce a questa news, presso almeno un punto vendita nel Paese d'Oltralpe ha fatto la sua comparsa un avviso pubblicitario dedicato a PS5, sul quale possiamo leggere "Disponibile per il preordine". Le tempistiche di comparsa dell'annuncio di fronte allo store FNAC sono quantomeno intriganti, e come prevedibile hanno spinto gli appassionati a lavorare di fantasia, arrivando a ipotizzare che i preordini di PlayStation 5 possano prendere il via già da questa sera.

Per scoprirlo, ad ogni modo, non resta che attendere l'evento: vi ricordiamo che Everyeye seguirà lo show PS5 in diretta, con una maratona che prenderà il via già dalle ore 11:00 di stamani. Vi aspettiamo sul Canale Twitch di Everyeye!