PS5 data di uscita: il lancio è previsto a dicembre 2020?

Sappiamo che PlayStation 5 uscirà a Natale 2020 ma Sony non ha ancora annunciato l'esatta data di lancio della sua nuova console Next-Gen, tuttavia un insider afferma di conoscerla a grandi linee...

Anthony Garreffa di TweakTown afferma di aver ricevuto una soffiata anonima sulla data di uscita di PlayStation 5: "le mie fonti affermano che PS5 sarà lanciata a dicembre 2020, ma non ho una data precisa da riferirvi. Penserei a inizio mese, ma in ogni caso credo sia troppo tardi", il dubbio è legato al fatto che Sony si perderebbe così l'importante finestra del Black Friday, periodo di grandi acquisti negli Stati Uniti, dove solitamente si registrano le maggiori vendite dell'anno per quanto riguarda videogiochi e console.

Certamente un lancio compreso tra ottobre e novembre 2020 potrebbe spingere non poco le vendite in vista della stagione natalizia ma non è necessariamente detto che il lancio a dicembre finisca per condizionare negativamente le vendite della console. Per il momento in ogni caso si tratta solamente di rumor e speculazioni da prendere con le dovute precauzioni.

Nella giornata di ieri un leak ha svelato l'esistenza di una tech demo open world che avrebbe mostrato le potenzialità di PlayStation 5 ad un ristretto numero di persone.