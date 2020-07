PS5: data di uscita e prezzo annunciati a luglio secondo un rumor

Commentando il calendario eventi diffuso da Jeff Grubb, un insider fa sapere che a breve avremo anche informazioni sulla data di uscita di PlayStation 5, sul prezzo e sull'apertura dei preordini.

A rivelarlo è Roberto Serranò su Twitter, il quale riporta la data del 13 luglio come giorno scelto da Sony per annunciare la data di uscita e il costo della nuova console, premettendo però come la data in questione possa cambiare da un momento all'altro, attualmente i piani sembrano però puntare verso il giorno indicato. Sarà vero? Difficile dirlo, dal momento che da più parti si è sempre parlato di agosto come mese scelto per il reveal della data di uscita e del prezzo.

Certo è che Microsoft e Sony non potranno attendere ancora a lungo per rivelare questi dettagli al grande pubblico, i rivenditori internazionali sono pronti ad aprire i preordini di PlayStation 5, con la console e gli accessori che hanno fatto la loro comparsa su Amazon nei giorni scorsi.

PlayStation 5 è attesa per il periodo natalizio, indicativamente tra ottobre e dicembre, non è chiaro se Sony opterà per un lancio globale (questa l'idea di Jim Ryan) o se l'emergenza Coronavirus abbia costretto l'azienda a rivedere i suoi piani iniziali.