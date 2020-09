PS5: data di uscita svelata da un cartellone pubblicitario? No, è solo un fake - Aggiornata

In queste ore sui social (su Twitter in particolar modo) sta circolando una foto che mostra alcuni cartelloni promozionali di PlayStation 5 appesi all'interno di un negozio, la cartellonistica in questione svela anche la data di uscita della nuova console Sony. Ma sarà vero?

Nei cartelloni pubblicitari è possibile leggere le date del 17 novembre e 21 settembre, la prima riferita all'uscita mentre la seconda all'apertura dei preordini. Difficile dire se la foto sia autentica, la qualità è davvero molto bassa (tanto che le date si leggono con estrema fatica) e le fonti sono del tutto sconosciute o comunque non godono di alcune autorevolezza. Nulla vieta ovviamente che le date citate possano essere corrette, non ci sentiamo però di darvi la certezza assoluta, considerando la scarsissima qualità del materiale trapelato.

L'apertura dei preordini fissata al 21 settembre permetterebbe a Sony di anticipare Microsoft, i preordini di Xbox Series X e Series S apriranno il 22 settembre, mentre per quanto riguarda l'uscita sarebbero le due nuove Xbox a vedere per prime la luce dei negozi, essendo disponibili dal 10 novembre.

Ne sapremo di più mercoledì 16 settembre durante il nuovo showcase PS5, seguiremo l'evento dalle 11:00 del mattino con una lunghissima maratona in compagnia di tanti amici e ospiti speciali tra cui Ualone, Falconero, Cydonia, Farenz (per la prima volta in assoluto ospite del canale Twitch Everyeye), Sabaku e i Playerinside.



Aggiornamento - L'immagine è risultata essere falsa, o meglio la foto è originale ma i cartelloni riportano entrambi "Holiday 2020", le date sono state aggiunte successivamente con Photoshop.