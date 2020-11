PS5, è il Day One in Italia: Sony festeggia uno spot ambientato a Venezia!

Dallo scorso 12 novembre, la nuova generazione di casa Sony ha compiuto il proprio debutto in molti mercati del mondo, dagli Stati Uniti d'America al Giappone, passando per Canada e Corea del Sud.

All'alba del tanto atteso giovedì 19 novembre, è finalmente giunto il momento di accogliere PlayStation 5 anche in territorio europeo, per un secondo Day One della nuova console. Per festeggiare l'occasione e condividere le celebrazioni con i videogiocatori della nostra penisola, i vertici di casa Sony Italia hanno pubblicato un nuovo spot dedicato all'hardware. Disponibile direttamente in calce a questa news e sulla pagina Facebook di Sony PlayStation Italia, il filmato inedito accompagna il nuovo esordio dell'erede di PlayStation 4. Girato a Venezia, il video celebrativo tinge la città di blu, con un suggestivo gioco di luci che inaugura l'arrivo della console nel nostro Paese: cosa ve ne pare di questa nuova iniziativa pubblicataria?

Ad accompagnare l'esordio della nuova generazione di console, lo ricordiamo, i team di Sony e le Terze Parti hanno predisposto un'interessante e variegata line-up di lancio di PlayStation 5, che accoglie al suo interno produzioni che spaziano dalle atmosfere cupe della Boletaria di Demon's Souls al coloratissimo Regno del Fai-Da-Te di Sackboy: Una Grande Avventura.