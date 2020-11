PS5 e Day One: ogni scorta è 'assolutamente esaurita', parola di Jim Ryan

In seguito all'apertura dei preordini di PlayStation nel corso del mese di settembre, la disponibilità del nuovo hardware di casa Sony si era rapidamente esaurita.

In seguito all'avvio della commercializzazione della console, - atteso per il 12 novembre in USA, Giappone e altri Paesi e per il 19 novembre in Europa - alcuni retailer e portali di e-commerce hanno avuto modo di rendere disponibili ulteriori unità aggiuntive, ma anche queste ultime sono andate rapidamente esaurite. Di conseguenza, l'offerta di PlayStation 5 non è stata in grado di soddisfare la domanda da parte della community, con molti appassionati che non sono riusciti ad assicurarsi PS5 il giorno del lancio.

Sull'argomento si è di recente espresso Jim Ryan, CEO di Sony PlayStation. Intervistato dalla stampa russa, il dirigente ha dichiarato che "È stato venduto tutto. Assolutamente ogni cosa è stata venduta". "Ho speso la maggior parte dell'ultimo anno nel cercare di assicurarmi che potessimo generare sufficiente domanda per il prodotto. - ha proseguito Jim Ryan - E ora il mio impegno dirigenziale mi vede spendere ancora più tempo nel cercare di aumentare l'offerta per soddisfare quella domanda".



In attesa di conferme in merito all'arrivo di nuove scorte di PS5 in Italia