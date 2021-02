PS5: dBrand lancia Darkplates, la skin nera per la nuova console Sony

La compagnia dBrand sembra aver risolto i problemi con le skin per PlayStation 5, problematiche che nei mesi scorsi hanno costretto l'azienda a ritirare il prodotto dal mercato in attesa di un rilancio previsto per quest'anno. E così sarà, come annunciato da dBrand sui social network.

Dopo aver sfidato apertamente Sony dBrand lancia le cover nere per PS5, chiamate Darkplates e disponibili per il preordine al prezzo di 49.99 dollari (spese di spedizione escluse) con consegne previste a partire da maggio 2021 sia per PS5 Standard che Digital Edition. Con l'aggiunta di 19.99 dollari potrete personalizzare anche la parte centrale della console tramite una skin adesiva.

Il sito Darkplates accetta preordini a partire da oggi (giovedì 18 febbraio), l'azienda fa sapere che il prodotto è stato completamente riformulato rispetto alla prima versione, così da risolvere qualsiasi problema di aderenza, fissaggio e resistenza della skin. Darkplates è 100% legale in quanto non viola alcun copyright di proprietà di Sony Corporation, come chiarito da dBrand sul sito ufficiale.

La società metterà presto in vendita anche skin per PlayStation 5 di altri colori, al momento dBrand ha voluto concentrarsi sulle cover nero opaco (Matte Black), apparentemente la colorazione più richiesta dalla maggior parte del pubblico internazionale.