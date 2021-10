PS5 e le demo gratis a tempo: ancora polemiche per la nuova feature

Come ormai ben saprete, da qualche giorno sono disponibili in alcuni paese delle prove gratuite a tempo dei giochi PlayStation 5, grazie alle quali i giocatori possono scaricare un prodotto e giocare per una manciata di ore. Sembra però che agli utenti non sia piaciuto un particolare aspetto di questa iniziativa.

A scatenare le polemiche è il funzionamento del timer che stabilisce quando è il momento di chiudere il gioco e decidere se procedere o meno all'acquisto. Purtroppo, infatti, il conto alla rovescia non parte all'avvio dei giochi, ma alla partenza del download. Questo implica che anche chi dispone di connessioni mediamente veloci dovrà sacrificare parte del periodo di prova gratuito ad attendere che tutti i file finiscano di installarsi. Alcuni furbetti hanno già trovato un sistema per aggirare il timer delle demo gratis di PlayStation 5, ma si tratta di un metodo scomodo che coinvolge la creazione di più account sulla stessa console.

Al momento Sony non ha ancora risposto alle lamentele dei fan e non è da escludere che nelle prossime settimane assisteremo a qualche modifica al sistema delle cosiddette Game Trials, le quali permettono al momento di provare sia Death Stranding: Director's Cut che Sackboy: Una Grande Avventura sulla console next-gen Sony.