PS5: da Demon's Souls a Miles Morales, tutti i giochi in preordine su Amazon

PlayStation 5 e PS5 Digital Edition sono sold-out su Amazon Italia ma i giochi sono ancora disponibili per il preordine, al momento sono circa una decina i titoli PS5 in catalogo, scopriamoli insieme!

Su Amazon.it è possibile prenotare giochi di lancio come Demon's Souls, Marvel's Spider-Man Miles Morales (anche in versione Ultimate con Marvel's Spider-Man Remastered), Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla e Sackboy A Big Adventure.

Giochi PS5

E' già possibile inoltre preordinare titoli in arrivo nel 2021 come Gotham Knghts e Far Cry 6. Nel caso dei giochi Ubisoft sono disponibili varie edizioni come Limited e Gold, ognuna con contenuti bonus differenti e ovviamente prezzi diversi. Da notare come alcuni titoli di lancio, tra cui Godfall, non siano ancora presenti nel catalogo di Amazon, probabilmente durante il mese di ottobre la situazione si assesterà e sarà possibile preordinare tutti i giochi in uscita il 19 novembre insieme a PS5.