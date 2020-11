PS5, Demon's Souls e Sackboy Una Grande Avventura: i giudizi su Metacritic

La line up di lancio di PlayStation 5 include al suo interno una selezione di produzioni decisamente variegate, nel genere e nella atmosfere, spaziando tra le cupe lande di Boletaria alle variopinte località del Regno del Fai-Da-Te.

Sin dal Day One della console di nuova generazione, gli appassionati hanno infatti potuto dedicarsi ad una coraggiosa esplorazione del remake di Demon's Souls oppure optare per un viaggio decisamente meno pericoloso in Sackboy: Una Grande Avventura. Entrambe i titoli hanno accompagnato il debutto di PlayStation 5, anche se il nuovo capitolo delle avventure di Sackboy ha trovato spazio anche su PlayStation 4. Per farsi una prima idea di quella che è stata l'accoglienza riservata dalla critica videoludica alle due esclusive Sony, è possibile dare uno sguardo alle votazioni conquistate da queste ultime su Metacritic.



Per quanto riguarda Demon's Souls, il noto aggregatore di valutazioni propone al momento solamente 6 recensioni, che vanno a comporre un Metascore di 92/100, con un minimo di 90/100 e un massimo corripondente al perfect score. Evidentemente, visto il numero esiguo di votazioni, si tratta di un punteggio ancora preliminare, destinato a evolversi nel corso dei prossimi giorni. Più cospicua è invece la schiera di giudizi su Sackboy: Una Grande Avventura. Con 21 recensioni, il gioco conquista un Metascore di 78/100. In questo caso, otto votazioni si collocano nella fascia 60/100-78/100, mentre i restanti giudizi spaziano tra 80/100 a 93/100.



In attesa della recensione, sulle pagine di Everyeye il nostro Francesco Fossetti di racconta in video le sue prime impressioni sul remake di Demon's Souls.