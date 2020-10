PS5, tra Demon's Souls e Spider Man: peso dei giochi di lancio, quanto occupano su SSD?

Manca ormai soltanto poco più di un mese al debutto ufficiale di PlayStation 5, fissato in Europa, con un piccolo ritardo rispetto a USA e Giappone, per il prossimo 19 novembre.

Il nuovo hardware Sony porterà con sé una prima ondata di giochi, alcuni dei quali disponibili esclusivamente sulla nuova console, altri invece dalla natura cross gen. Tra i primi, possiamo citare l'atteso Demon's Souls, remake dell'originale gioco FromSoftware esordito su PlayStation 3, o la nuova avventura di Astrobot. Con l'incarico di presentare le feature del nuovo DualSense, quest'ultimo sarà infatti protagonista di un gioco preinstallato su PS5. Proprio di recente, sono emersi interessanti dettagli su contenuti e durata di Astro's Playroom.



In attesa dell'esordio di PlayStation 5, in rete hanno fatto la propria comparsa i primi dettagli su quello che sarà il peso dei giochi disponibili sulla console al lancio. Spaziando dal già citato Demon's Souls a Spider Man: Miles Morales, abbiamo raccolto le informazioni trapelate in un video riassuntivo dedicato, in cui ne valutiamo anche l'impatto sull'SSD. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news o, se lo preferite, sul Canale YouTube di Everyeye. In entrambi i casi, non ci resta che augurarvi una buona visione!