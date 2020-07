PS5 più desiderata di Xbox Series X dai videogiocatori americani

Circa tre mesi fa, la divisione americana di IGN ha lanciato un sondaggio per scoprire quale delle due console di prossima generazione fosse la più desiderata. In quell'occasione ha vinto PlayStation 5, ma da allora sono stati fatti molti altri annunci, per cui la redazione ha deciso di replicare.

Nel nuovo sondaggio, condotto la scorsa settimana, gli equilibri non si sono spostati: forte del 54,1% delle preferenze, PS5 risulta essere ancora la console next-gen più desiderata. Xbox Series X ne ha raccolte meno della metà, ovvero il 21,6%. Il 13,1% dei votanti non intende acquistare nessuna delle due (continueranno a giocare con il PC e/o Nintendo Switch?), mentre l'11,1% punta ad acquistarle entrambe. Questo nuovo sondaggio non può certamente essere ignorato o sottovalutato, dal momento che ha visto la partecipazione di oltre 50 mila videogiocatori, un numero tutt'altro che insignificante. Potete consultarlo nel dettaglio in calce a questa notizia (sotto trovate anche quello di tre mesi fa, condotto quando PS5 non si era ancora mostrata al mondo).

Sarà interessante scoprire come evolveranno gli equilibri nei prossimi mesi che precedono il lancio delle due console. La marcia di avvicinamento alla prossima generazione è ancora lunga, devono ancora essere svelate informazioni essenziali come il prezzo, e tra poche settimane vedrà un altro importante evento, ovvero la presentazione dei giochi Xbox Series X del 23 luglio. Riuscirà Microsoft a conquistare un maggior numero di videogiocatori?