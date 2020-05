PS5, design e caratteristiche: gli ultimi rumor arrivano dalla Russia!

Tra tutti gli eventi confermati per l'estate 2020, il primo in ordine cronologico attende il pubblico giovedì 4 giugno, con uno show interamente dedicato alla next gen Sony.

Il colosso videoludico nipponico ha garantito di aver voluto organizzare uno show digitale degno dell'E3, purtroppo vittima di cancellazione in seguito al propagarsi della crisi sanitaria internazionale legata al Coronavirus. In attesa di scoprire che cos'ha in serbo la dirigenza Sony per il pubblico, non trova tuttavia arresto il flusso di indiscrezioni legate a PlayStation 5.

Questa volta, i rumor arrivano dalla lontana Russia, dalle pagine di GameMag, portale videoludico alquanto popolare nel Paese. Secondo quanto riferito da quest'ultimo, riporta PlayStation Universe, al momento nessun presunto leak avrebbe svelato il vero design di PlayStation 5. Quest'ultima, si prosegue, avrebbe un aspetto molto differente da Xbox Series X, con dimensioni maggiori rispetto a quelle di PlayStation 4 Pro, base quadrata con angoli smussati e un'estensione più orizzontale che verticale. PlayStation 5, prosegue GameMag, vanterebbe inoltre una feature di cui nessun rumor ha mai riferito: eventuali leak in tal senso, si riporta, sarebbero infatti immediatamente tracciabili sa Sony. Al momento, inoltre, non tutti i segreti di PS5 sarebbero stati svelati al pubblico.



Ovviamente, vi ricordiamo che stiamo comunque parlando di rumor non verificati, che vi invitiamo dunque ad interpretare con la dovuta cautela.