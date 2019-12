PS5: il design del devkit e l'aspetto del controller DualShock 5 in nuovi render

Attingendo ai brevetti di Sony legati a PlayStation 5, la redazione di Let's Go Digital ha ricreato l'aspetto e il design del devkit e del controller DualShock 5 di PS5 realizzando degli splendidi render.

Oltre alla versione aggiornata del già celebre Dev Kit di PS5 utilizzato dalle software house che stanno sviluppando i giochi di lancio della nuova console PlayStation, il collettivo olandese di LGD ci permette di familiarizzare con quello che, stando alle illustrazioni dei brevetti di Sony, dovrebbe rappresentare l'aspetto finale del DualShock 5.

A prescindere dal suo design definitivo, il pad di PlayStation 5 sarà una componente fondamentale della visione next-gen elaborata dal colosso tecnologico giapponese, come dimostrato di recente dagli autori di GodFall affermando come sia proprio il DS5 il motivo principale per cui hanno deciso di abbracciare l'esclusiva console su PS5.

Il controller della prossima generazione di piattaforme casalinghe targate Sony offrirà infatti un feedback aptico e dei trigger resistivi che contribuiranno a rendere ancora più immersiva l'esperienza ludica dell'utenza PS5. Il lancio della console è previsto per Natale 2020 ad un prezzo che deve essere ancora annunciato da Sony.