PS5, tra design e DualSense: la console next-gen immaginata da un designer italiano

Il reveal ufficiale di DualSense, il controller ufficiale di PlayStation 5 che porterà sulle spalle l'eredità dei modelli DualShock, ha scatenato la fantasia degli appassionati, ora curiosi di scoprire quale sarà l'aspetto della console next-gen.

Utilizzando come punto di partenza il design del nuovo pad Sony, il designer italiano Giuseppe Spinelli, noto anche come "Snoreyn" ha realizzato alcune reinterpretazioni personali del possibile aspetto del nuovo hardware. Sulle pagine di Let's Go Digital, il creativo ha dunque condiviso alcuni interessanti concept design a tema PS5.

Come potete verificare dalla gallerie di immagini disponibile direttamente in calce a questa news, Spinelli ha preferito riprodurre sia il DualSense sia la console in un look total black, abbandonando la bicromia che caratterizza invece il pad presentato ufficialmente da Sony. Nello specifico, a fronte di un controller completamente nero, il designer ha immaginato una PlayStation 5 disponibile in versione integralmente bianca o integralmente nera, arricchita da un led azzurro che richiama le linee scelte per il pad. Che cosa ve ne pare?



Nel corso delle ultime settimane, molti creativi si sono cimentati nella creazione di design di PS5 ispirati al DualSense, producendo una notevole varietà di reinterpretazioni. Al momento, lo ricordiamo, non è ancora chiaro quando avranno luogo le presentazioni di PS5 e Xbox Series X.