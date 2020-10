PS5 è come una Toyota? Design più economico di Xbox Series X, per Digital Foundry

La scorsa settimana, Sony ha svelato la componentistica interna di PlayStation 5, permettendoci di vedere da vicino la tecnologia che garantirà il nuovo, consistente salto generazionale. Il teardown non è passato inosservato ai colleghi di Digital Foundry, che con queste cose ci vanno a nozze, e le loro impressioni non hanno tardato ad arrivare.

Richard Ledbetter ha detto la sua in merito al design dei componenti e ai loro costi, mettendoli a confronto con quelli della concorrente diretta, Xbox Series X. Rispetto a quest'ultima, l'intero setup di PS5 in termini di processore e memoria denota un significativo risparmio dei costi. In particolare, la scheda madre di PlayStation 5 presenta una "configurazione significativamente più semplice dell'equivalente Xbox Series X". Ledbetter ritiene che la filosofia che ha guidato Sony durante la progettazione dell'hardware next-gen sia piuttosto chiara: "rendere i costi più gestibili".

Non è mancato neppure il commento sul sistema di raffreddamento di PlayStation 5: "La dissipazione del calore è tutta affidata a quella che io considero una filosofia in stile Toyota - non reinventare la ruota (nel modo in cui l'ha fatto Microsoft con Series X) ma affidarsi a ciò che funziona". PS5, infatti, monta un classico dissipatore di calore, mentre in Xbox Series X la casa di Redmond ha implementato un'avanzata camera a vapore. L'eccessiva grandezza di PlayStation 5 denoterebbe inoltre uno scarso lavoro di compattazione della componentistica da parte degli ingegneri.

Cosa ne pensate? Quest'oggi, intanto, abbiamo scoperto che l'interfaccia di PS5 sarà personalizzabile.